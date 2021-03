Die US-Regierung plant, mehrere Millionen ungenutzte Dosen des Astrazeneca-Impftoffs Nachbarländern zur Verfügung zu stellen.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, zweieinhalb Millionen Dosen sollten an Mexiko gehen und anderthalb Millionen Dosen an Kanada. Es handele sich dabei um eine Leihgabe. Priorität für die US-Regierung habe nach wie vor, zunächst die eigene Bevölkerung zu impfen. Das Mittel von Astrazeneca ist in den Vereinigten Staaten aber bisher nicht zugelassen.



Seit dem Amtsantritt der neuen US-Regierung vor knapp zwei Monaten sind in den Vereinigten Staaten fast 100 Millionen Corona-Impfungen verabreicht worden. Das teilte Präsident Biden mit. Er hatte bei seiner Vereidigung erklärt, dass es in seinen ersten 100 Tagen im Amt mindestens 100 Millionen Impfungen geben werde. Dieses Ziel werde nun bereits nach knapp 60 Tagen erreicht. In den USA wird neben den Mitteln von Moderna und Biontech-Pfizer auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.