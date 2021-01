Der Vatikan öffnet nach fast dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder seine Museen und Kirchen.

Wie die Museumsleitung des Vatikan mitteilte, sind alle Museen einschließlich der Sixtinischen Kapelle ab Montag wieder für Besucher zugänglich. Die Zeit der Schließung sei für Wartungs- und Renovierungsarbeiten genutzt worden. Um die weltberühmten Ausstellungen zu sehen, müssen Besucher ihre Tickets im Voraus erwerben.



Italiens Regierung hatte kürzlich die Corona-Einschränkungen für das Land gelockert. Seit Pandemie-Beginn wurden in Italien fast 88.000 Todesfälle durch Covid-19 registriert. Das Land gehört damit zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Staaten in Europa.

