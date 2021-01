Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen spricht sich für die Einführung einer Schweigepflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln nach spanischem Vorbild aus.

Der Vorsitzende des Verbands, Wortmann, sagte im Deutschlandfunk, auch ein mögliches Telefonierverbot könne dabei helfen, die Ausbreitung potenziell infektiöser Aerosole in Bussen und Bahnen zu begrenzen. So seien in öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder Menschen anzutreffen, die zum Telefonieren die Maske abziehen. Wortmann räumte ein, dass eine Schweigepflicht im ÖPNV nur schwer zu kontrollieren sei. Sollte sie eingeführt werden, würde er auf die Kooperationsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger setzen.



Auf der spanischen Insel Mallorca gilt seit vergangener Woche eine Schweigepflicht in Bussen und Bahnen. In Deutschland gibt es bisher keine Initiative von Seiten des Bundes oder der Länder, eine entsprechende Regelung einzuführen.



Wortmann den Bund-Länder-Beschluss, auf eine Ausweitung des Homeoffice in Betrieben zu dringen. Arbeiten von Zuhause trage entscheidend zu einer Entlastung des öffentlichen Nahverkehrs bei, sagte er im Deutschlandfunk. Richtig sei auch die Pflicht, in Bussen und Bahnen künftig medizinische Masken zu tragen. In Bayern habe man damit gute Erfahrungen gemacht.

