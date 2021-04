Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage hat die Gewerkschaft Verdi Bund und Länder zur raschen Einführung einer Testpflicht in Unternehmen aufgefordert.

Verdi-Chef Werneke sagte in Berlin, die Bundesregierung müsse für Betriebe und Kitas verbindliche Vorgaben machen. In der Wirtschaft verweigerten bislang 40 Prozent der Arbeitgeber ihren Beschäftigten Testangebote, erklärte Werneke unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung. Insbesondere dort, wo mit Subunternehmen und Werkverträgen gearbeitet werde, sei die Situation unzureichend. Zudem spitze sich die Lage auf den Intensivstationen immer mehr zu, sodass jetzt ein schnelles Handeln erforderlich sei.



DGB-Chef Hoffmann begrüßte die Pläne von Bundesarbeitsminister Heil, eine Corona-Testpflicht in Betrieben einzuführen. Er appellierte zugleich an CDU und CSU ihre - Zitat - "Blockadehaltung" bei dem Thema aufzugeben. Eine Selbstverpflichtung reiche nicht aus, sagte Hoffmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei nicht verständlich, weshalb sich die Menschen im Privaten seit gut einem Jahr bis hin zu ihren Grundrechten einschränkten, aber die Regeln für Arbeitgeber nach wie vor butterweich seien.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.