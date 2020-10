Nach Ansicht des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Harbarth, funktioniert der Rechtsstaat in Deutschland während der Corona-Krise bemerkenswert gut.

Die Justiz arbeite in einer beachtlichen Geschwindigkeit, sagte Harbarth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So hätten Gerichte in zahlreichen Eilentscheidungen zum Beispiel Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen genehmigt. Der Verfassungsrechtler verwies darauf, dass neben der Versammlungsfreiheit auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gelte. Wenn verschiedene Grundrechte kollidierten, müssten Gerichte sie gegeneinander abwägen und staatliche Entscheidungen überprüfen, so Harbarth.

