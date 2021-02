In Flensburg in Schleswig-Holstein gelten seit heute wegen deutlich steigender Infektionszahlen nochmals verschärfte Corona-Auflagen.

Private Treffen sind in der Stadt vorerst untersagt, Kontakte sind auf den eigenen Haushalt beschränkt. Ausnahmen gelten etwa für die Arbeit oder einen Arztbesuch. Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Auch hier gibt es Ausnahmen.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 193

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Flensburg zuletzt trotz des bereits geltenden Lockdowns wieder erheblich gestiegen und liegt derzeit bei 193 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Inzwischen werden in der Stadt nach Angaben von Oberbürgermeisterin Lange fast nur noch Ansteckungen mit der Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen, die zuerst in England aufgetreten war. Dänemark schloss wegen der Lage in Flensburg mehrere kleine Grenzübergänge nach Deutschland.

Grenzüberschreitende Familienfeiern als Infektionstreiber?

Im Kreis Schleswig-Flensburg, zu dem die Stadt selbst nicht gehört, liegt die Inzidenz mit 78 deutlich niedriger. Landrat Buschmann zeigte sich im Deutschlandfunk zuversichtlich, mit den geltenden Maßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln ein Übergreifen der hohen Infektionszahlen von Flensburg verhindern zu können. "Ja, ich glaube das", sagte Buschmann und appellierte an die Menschen, sich möglichst diszipliniert zu verhalten.



Der Landrat betonte mit Blick auf das Infektionsgeschehen in der gesamten Region, es habe schon zum Jahreswechsel und in den Wochen danach einen Anstieg der Zahlen gegeben. Damals habe es im benachbarten Dänemark - also über die Grenze hinweg - Familienfeiern gegeben, an denen auch viele Menschen aus Deutschland teilgenommen hätten. Dadurch habe das Infektionsgeschehen vor allen Dingen in Flensburg neuen Anschub erhalten.



Buschmann sagte, in Flensburg selbst sei eine Ausgangssperre angesichts der hohen Inzidenz durchaus sinnvoll. In einem Flächenkreis wie Schleswig-Flensburg sei es dagegen schwer vermittelbar, etwa den Menschen auf dem flachen Land zu sagen: Ihr dürft abends nach 21 Uhr nicht mehr vor die Tür. Man müsse immer abwägen, ob solch ein harter Eingriff verhältnismäßig sei - und auch wirkungsvoll.

