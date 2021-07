Angesichts der weltweiten Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat Australien strengere Einreisebeschränkungen erlassen.

Ab Mitte Juli dürfen nur noch halb so viele Flugreisende nach Australien wie bisher, sagte Premierminister Morrison. Die Zahl der erlaubten Einreisen werde von 6000 auf 3000 pro Woche reduziert. Vor Beginn der Corona-Pandemie waren wöchentlich rund 260.000 Menschen nach Australien gekommen. Morrison erklärte, mit den neuen Regeln sollten die Quarantäne-Einrichtungen entlastet werden. Zugleich werde man die Rückkehrer-Flüge für Australier aufstocken, die wegen der Pandemie im Ausland festsäßen.



Etwa die Hälfte der australischen Bevölkerung lebt seit der vergangenen Woche erneut im Lockdown. Unter anderem in den Metropolen Sydney, Brisbane und Perth waren kleinere Ausbrüche der Delta-Variante registriert worden. Für den neuen Anstieg bei den Infektionen werden auch Einreisende aus Übersee verantwortlich gemacht. Zudem sind nur acht Prozent der Erwachsenen in Australien vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.