Wegen wieder steigender Corona-Infektionszahlen werden in mehreren europäischen Ländern die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft.

In Tschechien dürfen die Menschen von Montag an ihren jeweiligen Wohnbezirk nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Die Maßnahmen gelten nach Angaben der Regierung in Prag zunächst für drei Wochen. Tschechien hat mit mehr als 700 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche die höchste Infektionsrate in der EU.



In fünf Regionen Italiens wird die Bewegungsfreiheit ebenfalls stark eingeschränkt. Betroffen sind Basilicata und Molise sowie die Lombardei, das Piemont und die Marken. An der französischen Cote d'Azur gilt an diesem und am kommenden Wochenende eine Ausgangssperre.



In der neuseeländischen Metropole Auckland wurden nach langer Zeit wieder die ersten Corona-Infektionen nachgewiesen. Die Stadt geht deshalb ab morgen für sieben Tage in einen kompletten Lockdown.

