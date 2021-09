Am Rande der UNO-Vollversammlung hat US-Präsident Biden eine internationale Video-Konferenz zur Corona-Pandemie einberufen.

Ziel ist es, Staats- und Regierungschefs mit Nicht-Regierungsorganisationen zusammenzubringen, um über gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus zu beraten. Zentrales Thema soll eine gerechte Verteilung von Impfstoff sein.



Die Weltgesundheitsorganisation WHO registriert inzwischen einen Rückgang der gemeldeten Corona-Infektionen. So seien in der vergangenen Woche rund 3,7 Millionen Fälle verzeichnet worden, teilte die WHO mit. Das sind neun Prozent weniger als in der Vorwoche. Zuvor waren die Zahlen seit Anfang Juni kontinuierlich gestiegen. Jetzt verzeichnen fast alle Kontinente Rückgänge, nur in Afrika gab es einen leichten Anstieg.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.