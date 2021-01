Viele Ämter in Deutschland sind nicht in der Lage, ihren Mitarbeitern durchgängig das Arbeiten im Homeoffice anzubieten. Eine Umfrage der "Welt am Sonntag" bei 14 großen Städten und 16 Bundesbehörden ergab, dass dort teilweise weit weniger als die Hälfte der Innendienst-Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten kann.

Die befragten Bundesbehörden sind demnach besser aufgestellt als die Stadtverwaltungen. Als Gründe für die Umsetzungsprobleme gaben die Behörden überwiegend an, erst kürzlich Arbeitsgeräte wie Laptops bestellt zu haben, bei denen es Lieferengpässe gebe. Zudem seien viele Akten nach wie vor nicht digitalisiert, was Präsenzarbeit notwendig mache.



Bundesarbeitsminister Heil sprach von ernsten Versäumnissen. Man könne aber nicht in wenigen Tagen nachholen, was jahrelang bei der Digitalisierung verschlafen worden sei, sagte er der Zeitung. Der SPD-Politiker hat mit einer bis Mitte März befristeten Verordnung Arbeitgeber dazu verpflichtet, Homeoffice überall dort möglich machen, wo es die Tätigkeiten zulassen.

