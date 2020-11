Bund und Länder haben über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie gestritten, am Ende aber keine verbindlichen Beschlüsse getroffen. Bundeskanzlerin Merkel appellierte dennoch mit Nachdruck an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Bayerns Ministerpräsident Söder zeigte sich wenig optimistisch, dass es bald Lockerungen geben könnte.

Merkel sagte nach der Video-Konferenz mit den Regierungschefinnen und -chefs, die Länder hätten sich mehrheitlich gegen zusätzliche Rechtsänderungen zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Sie selbst hätte sich dagegen durchaus vorstellen können, etwa im Bereich der Kontakte zu Beschlüssen zu kommen. Auch Söder räumte ein, die Beratungen hätten "eleganter" laufen können.

Entscheidungen nächste Woche

Merkel kündigte an, bei den nächsten Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch kommender Woche werde man nicht nur entscheiden, wie es nach dem Monatsende weitergehe, sondern auch einen Ausblick für die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel präsentieren. Ziel sei eine gewisse Berechenbarkeit bezüglich der staatlichen Maßnahmen und Planbarkeit für die Menschen.



Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins regierender Bürgermeister Müller, kündigte an, in der kommenden Woche werde auch darüber gesprochen, wie an den Schulen ältere Schüler und die Lehrkräfte besser geschützt werden könnten.



Zuletzt waren die Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung Anfang November verschärft worden. Damals wurde ein zunächst auf vier Wochen befristeter Teillockdown beschlossen, der sowohl den Freizeit- als auch den Kultur- , Gastronomie- und Sportbereich umfasst. Außerdem gelten weitere Kontaktbeschränkungen.

Merkel: "Noch keine Trendumkehr"

Merkel sagte dazu, seit diesen Beschlüssen habe sich die Infektionslage verbessert, aber eine Trendumkehr sei noch nicht erreicht worden. Von einer Inzidenzzahl von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sei man noch weit entfernt. Laut Robert Koch-Institut liegt der Wert derzeit bundesweit bei 143.



Bayerns Ministerpräsident Söder stimmte die Menschen in Deutschland auf eine Verlängerung und weitere Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen über das Monatsende hinaus ein. Er habe wenig Hoffnung, dass Ende November alles wieder gut sei, sagte der CSU-Politiker: "Im Zweifel müssen wir auf Sicherheit setzen."

Heftiger Streit um Beschränkungen

Vorher hatte es heftige Auseinandersetzungen gegeben, was sich an den verschiedenen Beschlussvorlagen ablesen ließ, die auch unserem Hauptstadtstudio vorlagen. Erst legte die Bundesregierung einen ganzen Katalog von verbindlichen neuen Beschränkungen vor. Die Bundesländer strichen viele Passagen heraus und entschärften zahlreiche Formulierungen. Den endgültigen Text können Sie hier nachlesen. Die Empfehlungen im Einzelnen haben wir hier zusammengefasst.

