Viele Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen sind mit der Nachverfolgung von Corona-Ansteckungsketten inzwischen überfordert.

Das hat eine WDR-Recherche ergeben. Demnach wurden Kontaktpersonen häufig zu spät. Eine Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes wird anonym mit den Worten zitiert, das System drohe zu kollabieren.



Nach WDR-Angaben organisieren die Behörden die Kontaktverfolgung nicht einheitlich. Manche nutzten eine Software des Robert-Koch-Instituts, andere selbst programmierte Systeme. An vielen Stellen werde noch mit Papier gearbeitet, was den Austausch innerhalb der Behörden erschwere. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium erklärte, dass es keine Kenntnis darüber habe, wie viele Ämter noch analog arbeiteten. Die Bearbeitung sei den Behörden selbst überlassen.



Ein Bericht des Bundesgesundheitsministeriums war zuletzt zu dem Ergebnis gekommen, dass auch die Gesundheitsämter in Berlin bei der Nachverfolgung von Kontakten überfordert gewesen seien.

