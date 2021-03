Auch an den Osterfeiertagen soll an vielen Orten in Deutschland geimpft werden - falls es ausreichend Impfstoff gibt. Das hat eine Umfrage der Deutschlandfunk-Landeskorrespondenten ergeben. Unklar ist jedoch noch, welche Folgen die geänderten Empfehlungen für den Impfstoff von Astrazeneca haben werden.

Das ist bislang in den einzelnen Bundesländern geplant:

Baden-Württemberg

Keine Impfpause - so ist es laut Landesgesundheitsministerium geplant. Möglich sei jedoch, dass Zentren bei zu wenig Impfstoff Termine auf die anderen Tage verteilen und etwa an Ostern schließen.

Bayern

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums erklärte, dass für die bayerischen Impfzentren grundsätzlich die Vorgabe bestehe, möglichst unabhängig von Feiertagen den Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot zu ermöglichen. Die Gesundheitsämter wurden demnach angewiesen, die notwendige Erreichbarkeit und Besetzung auch während Wochenenden und Feiertagen zu gewährleisten. Abhängig von den regionalen Erfordernissen und Planungen seien Unterschiede jedoch möglich.

Berlin

In der Hauptsadt sollen die Impfzentren über Ostern geöffnet haben.

Brandenburg

In Brandenburg wird in elf Impfzentren am Gründonnerstag und am Karsamstag, aber nicht am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geimpft. Dafür sei nicht ausreichend Impfstoff vorhanden. Der Leiter des Impflogistik-Stabes im Landesinnenministerium, Grünewald, sagte, die Bestände seien zu knapp 83 Prozent aufgebraucht. "Mit der verbliebenen Menge können wir die vereinbarten Termine gewährleisten. Wir erwarten weitere Lieferungen, aber wir können nur verplanen, was auch da ist."

Bremen

Bremen hat angekündigt, auch an den Osterfeiertagen zu impfen.

Hamburg

Auch in Hamburg wird "durchgeimpft" an den Feiertagen.

Hessen

Die hessischen Impfzentren sollen ebenfalls über die Ostertage geöffnet bleiben. Die Anzahl der dort stattfindenden Termine hänge mitunter von den jeweiligen Personalplanungen vor Ort ab, erläuterte ein Sprecher des Landesinnenministeriums. Sie könne daher unterschiedlich ausfallen. "Landesweit gilt jedoch, dass über Ostern weiter geimpft wird."

Mecklenburg-Vorpommern

Angesicht des Impfrückstands in Mecklenburg-Vorpommern soll in vielen Impfzentren des Landes auch über die Osterfeiertage geimpft werden. Landkreise und kreisfreie Städten bieten aber nicht an allen Tagen Impftermine an. So wird in Nordwestmecklenburg und im Landkreis Rostock am Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag geimpft, in Ludwigslust-Parchim Karfreitag und Karsamstag, in Vorpommern-Rügen nur Karfreitag. Der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilte mit, dass "bis auf eine kurze Unterbrechung auch über Ostern" geimpft werde, ließ aber offen, an welchen Tagen. In Schwerin soll den Angaben zufolge Karsamstag geimpft werden. Wegen zu geringer Mengen an Impfstoff plant der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein impffreies Wochenende.

Niedersachsen

Die Landesregierung in Hannover hatte ursprünglich angekündigt, auch die Feiertage zum Impfen zu nutzen. Inzwischen gilt die Regel, dass dann über Ostern geimpft werden soll, wenn es erforderlich ist, um die vorhandenen Impfdosen wirklich zu nutzen. Zahlreiche Impfzentren hätten inzwischen gemeldet, dass sie über Ostern schließen, da sie keine Überschüsse an Impfdosen erwarteten. Damit sei eine Öffnung über die Feiertage nicht sinnvoll. So bleibt unter anderem das Impfzentrum in Hannover geöffnet, die in Osnabrück und Oldenburg aber nicht.

Nordrhein-Westfalen

Die Impfzentren könnten "in vollem Umfang von morgens bis abends" arbeiten, sagte Landesgesundheitsminister Laumann. Er kündigte an, dass über die Ostertage 130.000 Dosen des Biontech-Impfstoffes aus der Rücklage bereitgestellt würden. Es sei verantwortbar, an die Biontech-Rücklage zu gehen, weil die Sicherheit, dass genug Dosen für die Zweitimpfung da seien, gegeben sei. Deshalb sei die Ostertage ein "sehr starkes Impfen in Impfzentren" möglich.

Rheinland-Pfalz

Ministerpräsidentin Dreyer betonte, dass auch an den Feiertagen geimpft werde - falls ausreichend Impfstoff vorhanden sei.

Saarland

Auch das Saarland will an den Feiertagen weiter impfen.

Sachsen

In Sachsen gilt ebenfalls: An Ostern wird weiter geimpft.

Sachsen-Anhalt

Auch über Ostern soll geimpft werden. Allerdings nicht überall. So gibt es in Magdeburg keine Impfungen, im stark betroffenen Burgenlandkreis an der Thüringer Grenze schon. Jeder Landkreis darf selbst entscheiden, ob über die Feiertage geimpft wird.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holsteins werden die Impftermine laut Gesundheitsministerium ohne Pause vergeben.

Thüringen

Geimpft wird in Thüringen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung am Karfreitag und am Ostermontag in allen regionalen Impfstellen und -zentren, für die Termine an diesen Tagen vereinbart wurden. Am Ostersamstag und -sonntag ist hingegen nur das Impfzentrum auf der Erfurter Messe geöffnet. Dort würden Nachholtermine für Astrazeneca-Impfungen abgearbeitet, die wegen des zwischenzeitlichen Verwendungsstopps für dieses Vakzin kurzfristig abgesagt worden waren. Die KV betonte, sie hätte gerne am Samstag und Sonntag landesweit geimpft. Dafür habe man aber keinen Impfstoff.



(Mit Material der Deutschen Presse-Agentur)

Stand: 30.03.2021

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.