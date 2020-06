Frankreich, Italien, die Niederlande und Deutschland bilden eine gemeinsame Inititiative, um die Produktion eines Corona-Impfstoffs in Europa voranzutreiben.

Das niederländische Gesundheitsministerium teilte in Den Haag mit, es würden von den vier Ländern Möglichkeiten geprüft, durch gemeinschaftliche Investitionen und eine abgestimmte Strategie möglichst schnell zu einem Impfstoff zu kommen. Dazu würden auch Gespräche mit Pharmaunternehmen geführt.



Wegen der Corona-Pandemie verlängerte die spanische Regierung zum sechsten Mal die Notstandsregelungen im Land - diesmal bis zum 20. Juni.



In der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile bleiben die Ausgangsbeschränkungen eine weitere Woche in Kraft. Nach Angaben der Regierung werden sie nicht ausreichend eingehalten. Brasiliens Präsident Bolsonaro tauschte erneut den Gesundheitsminister in seinem Kabinett aus. Das Amt übernimmt nun auch offiziell General Pazuello, der bereits seit 20 Tagen provisorisch das Ressort leitet. Er ist der dritte brasilianische Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.