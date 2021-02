Der Virologe Kekulé plädiert dafür, allen verfügbaren Impfstoff zunächst nur an ältere Personen abzugeben.

Die zweite Dosis könne warten, sagte Kekulé im Mitteldeutschen Rundfunk. Das Risiko sei zu vernachlässigen und die Vorteile überwögen bei weitem. Es sei ziemlich sicher, dass sich demnächst infektiösere Varianten auch in Deutschland durchsetzten. Zugleich sei es nicht gelungen, Altenheime zu schützen. Deshalb sollte man alles, was man habe an RNA-Impfstoffen, zusammenkratzen und die alten Menschen zuerst impfen, so Kekulé. Es komme jetzt darauf an, das Sterben zu stoppen. Das medizinische Personal könne warten, weil es sich im Prinzip vor Ansteckungen schützen könne.

