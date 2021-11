Der Hamburger Virologe Schmidt-Chanasit hat sich dagegen ausgesprochen, zur Eindämmung des Coronavirus flächendeckend die sogenannte 2G-Regelung einzuführen.

Sie gebe den Menschen lediglich eine Scheinsicherheit, sagte der Mediziner im Deutschlandfunk. Es sei erwiesen, dass sowohl Geimpfte als auch Genesene sich infizieren und das Virus übertragen könnten. Um Infektionsketten wirkungsvoll zu unterbrechen, plädierte Schmidt-Chanasit für eine erneute Testoffensive. Die Abschaffung der kostenlosen Bürgertests sei falsch gewesen. Man habe damit ein wirkungsvolles Instrument zur Kontrolle der Pandemie aus der Hand gegeben. Pool-Testungen inbesondere in Alten- und Pflegeheimen müssten verpflichtend werden, so Schmidt-Chanasit.



Österreich hat die Einführung der 2G-Regel beschlossen. In Deutschland setzt sich Ärztepräsident Reinhardt dafür ein, den Besuch von Restaurants, Veranstaltungen oder Kinos nur noch Geimpften oder Genesenen zu erlauben. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 5.11.)



+ Corona-Maßnahmen: Wie Europas Staaten gegen die Pandemie kämpfen (Stand: 5.11.)



+ Entwicklungen: Warum es trotz Impfungen zur vierten Corona-Welle kam (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 5.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 31.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.