Die Münchner Virologin Protzer sieht in der Hospitalisationsrate von Corona-Patienten einen wichtigen Richtwert, um zur Normalisierung zurückzukehren.

Protzer sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die bislang maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 sei lediglich gut, um ein Gefühl zu bekommen, wie die Lage sei. Als feste Grenze für einschränkende Maßnahmen sei sie aber nicht mehr sinnvoll. Ziel in der Pandemiebekämpfung sei, eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Dafür sei eine Hospitalisationsrate pro 100.000 Menschen ein guter Wert. Die Virologin betonte, einen konkreten Wert müsse man anhand der Betten- und Pflegesituation genau berechnen. Die Bundesregierung hatte gestern beschlossen, dass künftig die Belastung in den Krankenhäusern als neuer Maßstab für coronabedingte Einschränkungen gelten soll.



Protzer sagte weiter, man müsse anerkennen, dass man nicht alle Menschen vor allen Infektionen schützen könne. Es gebe - bei den über Zwölfjährigen - eigentlich niemanden, der nicht geimpft werden könne. Es gebe lediglich Menschen, die schlechter auf eine Impfung ansprächen. Die Kinder dürfe man aber nicht außer acht lassen. Diese seien wenig gefährdet, sie könne man aber nur schützen, wenn es in der Bevölkerung insgesamt eine hohe Schutzrate gebe.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.