Die Europäische Union hat sich nach eigenen Angaben vier Millionen zusätzliche Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer gesichert.

Wie die EU-Kommission mitteilte, soll die Ware in den kommenden beiden Wochen geliefert werden und in Mitgliedstaaten mit sogenannten Virus-Hotspots zum Einsatz kommen. Ziel sei es, die Freizügigkeit in der EU aufrecht zu erhalten, erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Man müsse "aggressive Virus-Varianten" schnell in den Griff bekommen.



Deutschland hatte wegen hoher Neuinfektionszahlen in einigen Grenzregionen die Kontrollen zu Tirol und Tschechien verstärkt. Das stieß bei der EU-Kommission auf Kritik. Nach deren Angaben können Biontech und Pfizer kurzfristig zusätzliche Impfstoff-Mengen liefern, weil sie ihre Fertigungskapazitäten in Europa ausgebaut haben.

