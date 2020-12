Wie in Deutschland sollen die Impfungen gegen das Coronavirus auch in anderen EU-Ländern am 27. Dezember starten.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Twitter, in manchen Staaten könne der Beginn auch ein oder zwei Tage später sein. Erwartet wird, dass die EU-Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von Biontech und Pfizer am 21. Dezember zulassen wird. Nach der anschließenden Entscheidung durch die EU-Kommission könnte der Impfstoff ausgeliefert und verteilt werden.



Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte an, morgen die Corona-Impfverordnung in Kraft zu setzen. Sie regelt die Frage, in welcher Reihenfolge die Bürger Anspruch auf eine Impfung haben. Geplant ist, zuerst Menschen über 80 Jahre sowie Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Alle anderen würden unterrichtet, wann sie an der Reihe seien, erklärte Spahn.

