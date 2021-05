Die Corona-Impfkampagne in der EU gewinnt nach Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen an Fahrt.

Bis Ende Juli wolle man 70 Prozent aller Erwachsenen in Europa ein Impfangebot gemacht haben, sagte von der Leyen auf einer Veranstaltung des WDR. Kritik an der Impfkampagne wies sie mit dem Verweis zurück, dass die EU mehr als 220 Millionen Impfdosen exportiert habe - unter anderem in die USA. Die Kommissionspräsident unterstrich, die EU sei die einzige Region in der Welt, die es geschafft habe, sowohl die eigene Bevölkerung zu versorgen als auch fair mit anderen zu teilen. Europa werde seine Impfziele erreichen, ohne sich abzuschotten. Andere Regionen der Welt sollten dem Beispiel folgen.

