Die EU-Kommission will die Europäische Union mit einem Drei-Punkte-Plan gegen Mutationen des Coronavirus wappnen.

Wie Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mitteilte, sollen in einem ersten Schritt spezialisierte Tests entwickelt werden, um Mutanten aufspüren zu können. Dafür wolle man 75 Millionen Euro bereitstellen, zur Erforschung der Virus-Varianten weitere 150 Millionen Euro. Zudem will die Kommission die Genehmigungsverfahren für Impfstoffe beschleunigen, die an Virus-Mutanten angepasst wurden. Auch eine Notfallzulassung auf EU-Ebene bringt die Kommission ins Gespräch, bei der die Mitgliedstaaten das Haftungsrisiko gemeinsam tragen würden. Dritter Schwerpunkt des Aktionsplans ist der rasche Ausbau der Impfstoffproduktion in Europa.



Derweil hat die Kommission einen Vertrag mit dem US-Hersteller Moderna über die Lieferung von 300 Millionen weiteren Impfstoff-Dosen ausgehandelt. Sie kommen zu den bereits georderten 160 Millionen Einheiten hinzu.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 17.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 10.2.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 11.2.)

+ Grenzkontrollen: Was es zu beachten gibt (Stand 15.02.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 12.02.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 16.02.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 15.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 16.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.