Angesichts der konstanten Zahl von Intensivpatienten mit Covid-19-Erkrankung blicken Fachmediziner vorsichtig optimistisch auf die weitere Entwicklung in der Pandemie.

Der Präsident der Intensiv- und Notfallmediziner, Marx, sagte in einem heute veröffentlichten Video, er sei zuversichtlich, dass man in einigen Wochen oder wenigen Monaten entscheidend weitergekommen sein werde. Marx schränkte ein, die Lage stelle sich derzeit noch als "sehr angespannt" dar.



Zuvor hatte der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, der "Bild-Zeitung" erklärt, nach etwas über zwei Wochen relativ konstanter Zahlen sei beim Zuwachs der Intensivpatienten "kein exponentieller Anstieg" mehr zu befürchten.



Das Intensivbetten-Register der Vereinigung "Divi" meldet für den heutigen Tag 5.029 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. In der Spitze der zweiten Infektionswelle Anfang des Jahres lag der Wert bei rund 5.700.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.