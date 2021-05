Die Europäische Arzneimittelbehörde will den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren wohl Ende Mai/Anfang Juni zulassen. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte an, dass man in dem Fall Jugendlichen bis zum Ende der Sommerferien ein Impfangebot machen wolle. Zwischen Bund und Ländern finden dazu bereits Beratungen statt.

Bisher werden in Deutschland nur Erwachsene gegen das Corona-Virus geimpft. Denn anders als in manchen Ländern gibt es bisher keinen Impfstoff, der für Kinder oder Jugendliche zugelassen ist.

Biontech-Zulassung in den USA und Kanada

Nach Kanada haben jetzt auch die USA den Impfstoff von Biontech und Pfizer für 12- bis 15-Jährige freigegeben. Die zuständigen US-Behörden erteilten dem Impfstoff dafür eine entsprechende Notfallzulassung. Bislang war er erst ab einem Alter von 16 Jahren zugelassen. US-Präsident Biden sagte, man sei dem Ziel, Kinder und Jugendliche besser zu schützen, damit einen Schritt näher gekommen.

Erste Impfungen für Jugendliche in Europa möglicherweise noch im Mai

Für die Europäische Union haben Biontech und Pfizer eine Erweiterung der bedingten Marktzulassung für Jugendliche ab zwölf Jahren bereits Ende April beantragt. Die Chefin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Cooke, rechnet mit einer baldigen Genehmigung. Im Moment sei Juni das Ziel, das die EMA für die Zulassung angebe. Man versuche, dies zu beschleunigen, so dass schon Ende Mai eine Zulassung erfolgen könne, sagte sie dem "Handelsblatt".



Bereits jetzt laufen Diskussion darüber, wie und wo die Impfung des rund zehn Millionen umfassendenden Personenkreises stattfinden sollen. Der Verband der Hausärzte fordert, dass Kinder ab zwölf Jahren in Arztpraxen und nicht in Impfzentren und Schulen geimpft werden. Jugendlichen sollte man gerade nach den Turbulenzen der vergangenen Monate kein Chaos bei der Impfung zumuten, sondern ihnen eine ruhige, vertrauensvolle Atmosphäre bieten, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Hausärzte, Richter-Scheer, der Nachrichtenagentur Reuters. Das sei nur in den Haus- und Kinderarztpraxen möglich. Ähnlich äußerte sich Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). In einer Stellungnahme wird zwar die Bedeutung des Impfens dieser Altersgruppe als Beitrag zur Herdenimmunität betont, aber auch hervorgehoben, dass zunächst die STIKO eine Empfehlung aussprechen müsse.

Auch andere Hersteller wollen Zulassungen erweitern

Der US-Hersteller Moderna ist laut einem Bericht von tagesschau.de im März in die klinischen Studien eingestiegen, um eine Zulassung seines Impfstoffs für Kinder und Jugendliche zu bekommen. Getestet werden demnach 6.750 gesunde Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 11 Jahren und in einer weiteren Studie 3.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Moderna wolle bis zum Sommer erste Ergebnisse vorlegen.



Ebenfalls bis zum Sommer rechneten das britisch-schwedische Unternehmen Astrazeneca und die Universität Oxford mit Ergebnissen. Sie testen ihren Corona-Impfstoff den Angaben zufolge seit Februar an 300 Freiwilligen im Alter von sechs bis 17 Jahren. Auch der vierte in der EU zugelassene Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson werde bereits in Studien auf die Wirksamkeit und Sicherheit bei Kindern geprüft. Seit August würden Teilnehmer ab zwölf Jahren getestet.

Wie sehr sind Kinder und Jugendliche von Covid-19 betroffen?

Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Sie sind aber nicht ohne Risiko, auch schwere Verläufe zu entwickeln und können das Virus weiter übertragen. Dass eine Infektion mit dem Coronavirus auch für Kinder und Jugendliche gravierende Langzeitfolgen haben kann, ist mittlerweile in der Medizin bekannt.



Als mögliche Reaktion nach einer meist symptomlosen Infektion rückte zuletzt das Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) in den Blick. Eines von 1.000 Kindern wird vier bis sechs Wochen nach der Infektion plötzlich krank und entwickelt Symptome wie hohes Fieber, Probleme am Herzen, im Darm und Hautausschlag. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie hat 245 Kinder mit PIMS registriert, sieben haben bisher Folgeschäden behalten, vor allem am Herzen.



Die Impfung jüngerer Altersgruppen wird daher auch als wichtiger Schritt angesehen, um Kinder sicher in die Schulen zurückzubringen. Laut einer Studie mit über 2.200 Jugendlichen zeigte der Covid-19-Impfstoff von Biontech eine Wirksamkeit in dieser Altersgruppe von 100 Prozent. Zum Vergleich: Die aktuelle Zulassung für den Einsatz ab 16 Jahren basiert auf einer Wirksamkeit von 95 Prozent.



(Stand: 13.05.)

