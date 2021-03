Die Osterferien rücken in greifbare Nähe – damit steigt bei vielen Familien das Bedürfnis nach Urlaub. Ob dies im In- und Ausland möglich ist, ist weiter offen. Die Bundesregierung will sich derzeit nicht festlegen. Nur so viel: Regierungssprecher Seibert erklärte vor wenigen Tagen, dass dieses Ostern mehr möglich sein könne als Ostern im vergangenen Jahr. Reisen an Ostern sollen bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Politik Thema sein. Diese sind für den 22. März vorgesehen.

TUI will Mallorca anfliegen

Der Reisekonzern TUI sieht Potenzial für Osterurlaub am Mittelmeer. TUI sei in enger Abstimmung mit den wichtigsten europäischen Urlaubsländern, die mit guten Konzepten auf den Neustart vorbereitet hätten, hieß es. Dabei hat man vor allem Mallorca im Blick. Am 27. März sollen demnach die ersten Flüge der Ferienfluggesellschaft TUIfly von Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hannover aus wieder die Mittelmeerinsel anfliegen.



In vielen europäischen Ländern gestaltet sich Reisen derzeit schwierig, und das dürfte größtenteils auch noch während der Osterferien Ende März und Anfang April so sein: Strenge Einreiseregeln und lange Quarantänezeiten sprechen gegen Urlaubstrips - die Verbreitung der Virusmutationen sowieso.



Zwar haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf die Einführung eines digitalen Corona-Impfpasses geeinigt, und viele hoffen mit diesem bereits früher als Ungeimpfte wieder reisen zu können. Bundeskanzlerin Merkel dämpfte die Erwartungen nach dem Gipfel allerdings. Angesichts der derzeit noch niedrigen Impfquoten spiele der Pass im Moment für Reisen noch keine Rolle, sagte sie. Man müsse sich aber vorbereiten. Die Entwicklung des digitalen Dokuments werde zudem rund drei Monate dauern. Regelungen, wie und wann der Impfpass eingesetzt werden könnte, haben die EU-Staaten nicht festgelegt.

Internationale Reisen an Ostern eher unwahrscheinlich

Internationale Reisen in den Osterferien dürften also selbst für Geimpfte schwierig werden, zumindest in den allermeisten Ländern. Dänemark etwa lässt mindestens bis zum 5. April nur Menschen ins Land, die einen triftigen Grund dafür haben - und natürlich einen negativen Coronatest. Das Land arbeitet derzeit zwar an einem digitalen Corona-Pass, aus dem auch Impfdaten hervorgehen sollen. Damit sollen Däninnen und Dänen auf Dienst- und anderen Auslandsreisen künftig dokumentieren können, dass sie gegen Covid-19 geimpft worden sind. Sonderrechte für geimpfte Ausländer bei der Einreise sind aber bislang nicht geplant beziehungsweise debattiert worden.



In Italien ist es bis Ende März verboten, über Regionalgrenzen hinweg zu fahren. Allgemein wird erwartet, dass viele Corona-Verbote - auch das Reisen im Land - über Ostern bis in den April verlängert werden. In Griechenland sind Inlandsreisen nur bei einem triftigem Grund gestattet, nur wenige Hotels haben geöffnet.

Bereits jetzt Lockerungen für Geimpfte in Estland, Polen und Griechenland

In anderen Ländern gibt es Lockerungen für Geimpfte: In Estland sind schon jetzt Einreisende von der generellen Quarantäne-Vorschrift ausgenommen, wenn sie einen Impfnachweis vorlegen. Das gleiche gilt in Polen, wo dafür eigens eine App entwickelt wird. Griechenland und Zypern etwa forderten vehement die Einführung eines EU-weit gültigen Impfpasses. Mit Israel hat Griechenland bereits ein bilaterales Abkommen über die Einreise von Geimpften abgeschlossen, mit Großbritannien, Russland und den Balkanstaaten wird derzeit verhandelt. Ab April dürfen alle geimpften Israelis problemlos einreisen. Nicht-Geimpfte sollen ebenfalls willkommen sein, müssen aber weiterhin einen negativen Test vorlegen und in Quarantäne gehen. Auch Malta führt entsprechende Gespräche mit Israel - in dem Land hat bereits die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine erste Impfdosis erhalten.



Auch Österreichs Kanzler Kurz macht sich für problemloses Reisen von Geimpften stark. Auf Twitter stellte er den digitalen Impfpass der EU als Weg in die Normalität, zurück in das "alte Leben" vor Corona dar. Für Ungeimpfte sprechen aber derzeit die Quarantänevorschriften in Österreich und Deutschland gegen touristisches Reisen zwischen beiden Ländern.

Fluggesellschaften könnten testweise nur Geimpfte befördern

Neben einigen Ländern schafft auch manch ein Unternehmen bereits Fakten. Im November hatte beispielsweise die australische Fluggesellschaft Qantas angekündigt, künftig eine Impfpflicht für internationale Verbindungen verlangen zu wollen. Seitdem zogen mehrere Fluglinien nach und kündigten Testphasen an.



Einige Urlauberinnen und Urlauber versuchen Lücken zu finden. Wie das Magazin "Report Mainz" berichtet, stehen hier Fernreisen in Regionen mit wenig Hygienevorschriften im Fokus. Auf Sansibar ist etwa eine Einreise ohne Corona-Test oder Quarantäne möglich.



(Stand: 9.03.2021)

