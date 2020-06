Irgendwann, da sind sich alle einig, müssen Kindertagesstätten und Schulen wieder flächendeckend öffnen. Der Druck von und auf Seiten der Eltern und Kinder ist hoch. Über Zeitpunkt und Ausmaß aber gibt es Streit. Baden-Württemberg hat nun beschlossen, Kitas und Grundschulen bis spätestens Ende Juli alle zu öffnen - und bezieht sich dabei auf eine neue Studie.

Die Untersuchung wird von den Unikliniken Heidelberg, Tübingen, Freiburg und Ulm erstellt. Sie werde zwar noch ausgewertet, gibt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu. Aber die Landesregierung habe auf Grundlage der ersten Ergebnisse entschieden. Und die lauteten: Kinder würden anscheinend nicht nur seltener krank, sondern seien wohl auch seltener infiziert als Erwachsene. Der Grünen-Politiker kommt zu dem Schluss: Es könne ausgeschlossen werden, dass Kinder besondere Treiber des aktuellen Infektionsgeschehens seien.

Fachgesellschaften für sofortige Öffnung

Die Entscheidung Baden-Württembergs dürfte mehrere Fachgesellschaften der Kindermedizin freuen. Sie forderten schon vor etlichen Tagen ein Ende des Notbetriebs in Kitas und eine unbeschränkte Wiederöffnung der Bildungseinrichtungen - beides ab sofort. Die Stellungnahme hat medial hohe Wellen geschlagen. Einige Eltern zeigen sich verunsichert, angesichts des Risikos wiedereröffneter Schulen und Kitas. Andere hoffen auf Entlastung und wünschen sich für ihre Kinder wieder regelmäßigen Präsenzunterricht sowie soziale Kontakte.



Die Autoren der gemeinsamen Stellungnahme halten das Übertragungsrisiko durch Kinder für gering. So heißt es in dem Papier: "Verschiedene Untersuchungen ergeben ein zunehmend schlüssiges Bild, dass Kinder in der aktuellen CoVid-19-Pandemie im Gegensatz zur Rolle bei der Influenza-Übertragung keine herausragende Rolle in der Ausbreitungsdynamik spielen." Insbesondere bei Kindern unter zehn Jahren würden die Daten sowohl für eine geringere Infektions- als auch für eine deutlich geringere Ansteckungsrate sprechen. Die Schlussfolgerung lautet: "Schul- und Kita-Schließungen haben wahrscheinlich nur eine geringe Effektivität auf die weitere Infektionsausbreitung." Allerdings heißt es auch, es gebe noch keine ausreichenden Belege über die Ursache dieser geringeren Virus-Transmission.

Schmale wissenschaftliche Basis

An diesem Punkt setzen derzeit mehrere Untersuchungen an. Rund 5.000 Kinder in Düsseldorfer Kitas sollen getestet werden, um herauszufinden, wie ansteckend Kinder sind. Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) umfasst die Studie gleich 6.000 Kinder. Die Leiterin der Untersuchung und Direktorin der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des UKE, Ania Muntau, sagte: "Ich habe mich immer sehr gewundert über die Sicherheit, mit der die Aussage auch in der Öffentlichkeit getätigt wurde, dass Kinder nicht erkranken." Es gebe dazu keine Evidenz, weil das niemals umfassend und in die Tiefe untersucht worden sei. Muntau glaubt: "Das ist eine absolut offene Frage, ob Kinder erkranken und wie häufig und wie schwer sie erkranken."



Ähnlich sieht das Christian Drosten. Der Virologe der Berliner Charité teilte dem Deutschlandfunk schriftlich mit, es gebe im Moment keine wissenschaftliche Grundlage für eine umfassende Öffnung. Auch hätten die Kinderarzt-Verbände in ihrer Stellungnahme wichtige Elemente der von ihnen zum Beleg zitierten Arbeiten nicht erwähnt. Das gelte auch für Untersuchungen, die er selbst an der Berliner Charité verantwortet habe. Als konkretes Problem benennt Drosten im NDR-Podcast "Coronavirus-Update" die Frage, ob Kinder das Virus in ihre Familien einschleppten oder nicht. Diese Untersuchung könne man während eines Lockdown gar nicht durchführen, denn dann gingen die Kinder gar nicht raus. Es gebe Äußerungen, da werde diese Störgröße mitdiskutiert, in der Stellungnahme der Fachverbände aber nicht.

"Nicht mehr auszuhalten"

Drosten findet es dennoch richtig, dass die Kinderärzte sich zu Wort gemeldet haben. Sie eröffneten damit eine ganz wichtige gesellschaftliche Diskussion. "Während sich der Virologe vornehm auf die Daten zurückzieht und sagt, da muss weiter geforscht werden, sagen gestandene Kinderärzte 'So nicht!'." Darauf müsse die Politik nun reagieren. Denn als Einzelperson, so Drosten, erkenne er es an, dass die Schließung der Schulen in der jetzigen Situation nicht mehr auszuhalten sei.



Auch die Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München und am Helmholtz Zentrum München, Prof. Dr. Ulrike Protzer, ist dafür, Konzepte für die Öffnung der Schulen und Kitas zu entwickeln. Sie sagte dem Deutschlandfunk, das Erkrankungsrisiko der Kinder sei gering und vertretbar. "Ein höheres Risiko besteht aber, wenn in der Schule infizierte Kinder das Virus mit nach Hause tragen und Familienmitglieder mit Vorerkrankungen oder ihre Großeltern anstecken." Die Virologin sprach von einer Abwägung der Risiken und dem Nutzen. Die Eltern müssten sich überlegen, ob ein Risiko bestehe und wie es minimiert werden könne. Zusätzlich forderte Protzer die strenge Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Wer entscheidet über das weitere Vorgehen?

Grundsätzlich entscheiden die einzelnen Bundesländer über die weiteren Schritte. Dabei richten sie sich in aller Regel nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, das detaillierte Vorschläge für Hygiene- und Abstandsregeln erarbeitet hat. Die Kultusministerkonferenz hatte bereits Anfang Mai ein Rahmenkonzept vorgestellt, wie die Voraussetzungen für eine schrittweise Öffnung der Schulen aussehen könnten. Für die Umsetzung der Hygienepläne sind die Schulen zuständig, unterstützt werde sie dabei von den Gesundheitsämtern vor Ort.



In vielen Schulen sind mittlerweile deutlich weniger Schüler*innen gleichzeitig im Gebäude, es gibt markierte Wegführungen und "Einbahnstraßen" auf den Schulfluren, geteilte Klassen, gestaffelte Pausen, zeitversetzten Unterricht und einen größeren Abstand zwischen den Tischen im Klassenraum. Zudem wird der Zugang zu den Toiletten kontrolliert. Das Tragen eines einfachen Mund-Nase-Schutzes wird auf den Schulfluren und in den Pausen oftmals empfohlen, ist aber im Unterricht keine Pflicht.

