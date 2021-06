Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders von einer Ansteckung mit dem Coronavirus betroffen? Seit Ausbruch der Pandemie beschäftigt diese Frage Forschung und Wissenschaft, aber immer wieder auch die Politik.

Neuere Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass Menschen mit Migrationshintergrund und in schlechten materiellen Verhältnissen besonders häufig an Covid-19 erkranken. Der Sozialwissenschaftlerin Aleksandra Lewicki von der University of Sussex zufolge liegt das aber eher an bestimmten (gesellschaftlichen und wirtschaftlichen) Risikofaktoren als an kulturellen Eigenheiten.



Lewicki hat eine Expertise für den Mediendienst Integration verfasst und sich darin eingehend mit dem Thema befasst. Keine wissenschaftlichen Belege findet sie etwa dafür, dass Groß-Hochzeiten oder Verwandtenbesuche im Ausland für erhöhte Corona-Zahlen unter Menschen mit Migrationshintergrund verantwortlich sind.

Berufe mit vielen Sozialkontakten

Nach ihren Erkenntnissen arbeiten Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich oft in Berufen, die viele soziale Kontakte erfordern wie etwa bei Pflegekräften. Zudem leben sie oft in beengten Wohnverhältnissen und besitzen geringe finanzielle Mittel. Diese Umstände führen laut Lewicki wiederum dazu, dass sie schlechteren Zugang zur Gesundheitsvorsorge haben als andere gesellschaftliche Gruppen.

Allgemeine Gesundheit beeinträchtigt

Außerdem zeigen die Forschungsergebnisse, dass prekäre Arbeits- und Wohnverhältnisse nachweislich die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen. So leiden Menschen mit einem niedrigen Einkommen häufiger an Diabetes, Herzkrankheiten, Depression, hohem Blutdruck, Übergewicht oder Atemwegserkrankungen und haben eine durchschnittlich niedrigere Lebenserwartung. Diese Vorerkrankungen können die Immunabwehr schwächen und einen schwereren Verlauf einer Covid-19 Infektion bedingen.

Schlechterer Zugang zu Informationen

Zudem kritisiert die Bundesarbeitsgemeinschaft für Immigrantenverbände, dass Zuwanderer in der Corona-Pandemie zu schlecht über Regeln und Hygieneschutz informiert wurden. Häufig stehe die Sprachbarriere im Weg, sagte Präsident Ali Ertan Toprak dem Kölner Stadt-Anzeiger. Entscheidende Informationen lägen selten in den Landessprachen der Migrantinnen und Migranten vor. Infektionen seien daher auch das Resultat von Wissenslücken.



Die vollständige Expertise zur Frage "Sind Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Covid-19 betroffen?" finden Sie hier (pdf).

