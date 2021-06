In Deutschland verbreitet sich zu Beginn dieses Sommerst schon beinahe das Gefühl, dass die Corona-Pandemie vorbei sei. Das ist niedrigen Inzidenzen geschuldet, aber auch der Tatsache, dass zunehmend mehr Menschen einen Impfschutz haben. In anderen Teilen der Erde aber sind die Vakzine knapp, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Wie ist die Lage dort?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt die Corona-Lage in Afrika als "sehr, sehr besorgniserregend" ein. Nach Angaben der WHO wurden dort in der vergangenen Woche 116.500 Neuinfektionen registriert - 25.500 mehr als in der Vorwoche. In einigen Ländern hat sich Zahl der Infektionen zuletzt sogar verdoppelt. WHO-Notfalldirektor Michael Ryan führt dies vor allem auf die Ausbreitung ansteckender Virusvarianten und die niedrigen Impfraten zurück. Großen Teilen der afrikanischen Bevölkerung und auch gefährdeten Bevölkerungsgruppen werde der nötige Impfschutz "vorenthalten", beklagte Ryan. "Das ist das Ergebnis einer höchst ungerechten Verteilung der Impfstoffe." Bisher ist in Afrika nur ein Prozent der Menschen zweifach - und damit vollständig - gegen das Coronavirus geimpft.

Wie steht es um die Impfallianz Covax?

Nach Angaben der WHO mussten viele arme Länder ihre Impfprogramme zuletzt sogar abbrechen, weil sie nicht genug Impfstoff haben. In einer "großen Zahl von Ländern" könnten deshalb keine zweiten Impfdosen verabreicht werden, sagte der WHO-Experte Bruce Aylward, der bei der WHO für die globale Impfallianz Covax zuständig ist. Betroffen sind demnach Länder im südlichen Afrika, aber auch auf dem indischen Subkontinent, in Lateinamerika und im Nahen Osten.



Aylward würdigte zwar, dass die G7-Staaten bei ihrem jüngsten Treffen in Genf 2,3, Milliarden Impfdosen für ärmere Länder zugesagt haben. Die meisten Lieferungen seien aber erst für das kommende Jahr vorgesehen. In vielen der mehr als 70 Einsatzländer von Ärzte ohne Grenzen konnte nach Angaben der Organisation noch nicht einmal das Gesundheitspersonal gegen Covid-19 geimpft werden, geschweige denn die Risikogruppen.



Die Covax-Initiative sollte die Ungleichheit zwischen reichen Industrieländern und armen Schwellen- und Entwicklungsländern bei den Corona-Impfungen eigentlich verringern. Bis zum 17. Juni aber waren über Covax erst 88 Millionen Impfdosen an 131 Länder verteilt worden, deutlich weniger als ursprünglich geplant.

Wie ist die Situation in Afrika konkret?

WHO-Generaldirektor Tedros wies erst vor kurzem darauf hin, dass der Rückgang der Coronafälle weltweit den "besorgniserregenden Anstieg von Infektionen und Todesfällen" in vielen Ländern verschleiere. Als besonders problematisch bezeichnete er den "hohen Anstieg in Afrika".



Im ostafrikanischen Uganda etwa gehen die Zahlen seit Ende Mai steil in die Höhe. Die Zahl der Neuinfektionen war nach Angaben der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union mit fast 12.000 bei rund 41 Millionen Einwohnern so hoch wie noch nie. Die Epidemiologin und Regierungsberaterin Musenero sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Fälle stiegen stetig. Man versuche, woher auch immer, Sauerstoffzylinder zu beziehen. Mindestens 15.000 davon brauche man. Präsident Museveni ordnete schon am 6. Juni einen neuen strikten Lockdown für 42 Tage an.



Im Nachbarland, der Demokratischen Republik Kongo, bereitete Präsident Tshisekedi die Bevölkerung auf eine "tödliche dritte Welle" vor. Die Krankenhäuser der Hauptstadt Kinshasa seien "überwältigt" vom Anstieg der Infektionen, die der Präsident vor allem der Delta-Variante des Coronavirus zuschrieb. Bisher sind laut der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC mehr als 35.900 Corona-Infektionen registriert worden, 845 Menschen starben. Allein 32 Mitglieder des Parlaments haben laut TAZ eine Covid-19-Erkrankung nicht überlebt, das sind fünf Prozent der 608 Vertreter. "Angenommen, es würden fünf Prozent der 86 Millionen Kongolesen an den Folgen einer Covid-19-Erkankung gestorben sein, wären das 4,3 Millionen Tote", rechnet die Zeitung vor. Experten gehen deshalb davon aus, dass die Dunkelziffer, wie fast überall in Afrika, weit höher liegt - auch, weil sehr wenig getestet wird.

Verdoppelung der Infektionszahlen auch in Südafrika

In Südafrika haben sich die Infektionszahlen innerhalb kurzer Zeit verdoppelt. Laut WHO hat der dortige Winteranfang das Risiko der Infektion erhöht. Am 15. Juni meldete das Gesundheitsministerium gut 8.400 neue Fälle. Präsident Ramaphosa kündigte weitere Beschränkungen an. Er mahnte, man müsse schnell und entschlossen handeln. Am schwersten betroffen sei die Region um das Wirtschaftszentrum des Landes in Johannesburg und Pretoria, die rund zwei Drittel aller landesweiten täglichen Neuinfektionen registriere. Dort befindet sich laut Ramaphosa die Gesundheitsinfrastruktur an der Kapazitätsgrenze.



Schon die bisherigen Restriktionen hatten deutliche negative Auswirkungen auf die Wirtschaft in Südafrika. Überhaupt sind die Langzeitfolgen der Corona-Pandemie für den gesamten Kontinent noch nicht einmal absehbar. Ein Oxfam-Bericht vom Beginn der Pandemie prognostizierte: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie könnten den Kampf gegen die Armut in einigen Gegenden Afrikas um 30 Jahre zurückwerfen.



(Stand: 18.6.)

(Mit Material der Nachrichtenagentur AFP)