In Indien infizieren sich viele Covid-19-Erkrankte auch noch mit einem Pilz, der schwere Beschwerden auslöst und häufig zum Tod führt. Grund für die Infektionen mit Mukormykose, auch Schwarzer Pilz genannt, könnte falsch dosiertes Kortison sein. Indiens Premierminister Modi warnte die Bevölkerung vor der Krankheit.

Der Premier betonte, die Erkrankung sei eine weitere Herausforderung während der heftigen zweiten Corona-Welle, die sein Land gerade durchlebe. Die Regierung kündigte an, dass Hersteller die Produktion des Medikaments zur Behandlung der Pilzkrankheit ausweiten würden.

Wie viele Fälle gibt es?

Das Gesundheitsministerium rief in einem Schreiben alle Bundesstaaten auf, künftig alle Infektionen mit dem Pilz zu melden. Die Zeitung "Hindustan Times" gab die Zahl der Mukormykose-Fälle unter Berufung auf ein Regierungsdokument mit mindestens 7.250 an. Aus etlichen Bundesstaaten liegen aber keine Daten vor.



Etwa zehn indische Bundesstaaten haben die Mukormykose-Fälle zu einer Epidemie erklärt. Mehrere Städte richteten für die Betroffenen eigene Klinikstationen ein. Zur aktuellen Zahl der Todesopfer durch Mukormykose machen die Behörden bislang keine Angaben. Die "Hindustan Times" schreibt von mindestens 219 Toten - doch die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich deutlich höher.

Was ist das für eine Krankheit?

Schwarzer Pilz wird nach Angaben der US-Seuchenkontrollbehörde CDC ausgelöst durch Schimmelpilze, die in Erde und verwesendem organischen Material wie verrottendem Laub gedeihen. Menschen können sich durch Einatmen der Pilzsporen infizieren. In Krankenhäusern können sich die Pilze über Luftbefeuchter ausbreiten oder über Sauerstofftanks, die verschmutztes Wasser enthalten. Die Pilzinfektion ist aber nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Die Krankheit geht oft mit einer schwarzen Färbung der Nase einher und kommt besonders bei Menschen mit Diabetes oder einer Immunschwäche vor.



Expertinnen und Experten befürchten auch, dass die Krankheit von Steroiden wie Kortison begünstigt oder verschlimmert werden könnte. Kortison wird sehr sehr niedrig dosiert auch in Deutschland bei der Behandlung von Covid-19 eingesetzt, allerdings laut "Spiegel" erst, wenn Menschen einen ausgeprägten Sauerstoffmangel haben. Der Leiter des Europäischen Exzellenzzentrums für Invasive Pilzinfektionen an der Universitätsklinik Köln, Oliver Cornely, sagte dem Magazin: "In Indien hat aber nicht jeder einen Arzt, der ihm das sagen kann". Hinzu komme, dass Medikamente ohne Rezepte in kleinen Läden verkauft würden, auch Kortison. Das Mittel sei leicht verfügbar und die Angst vor dem Coronavirus groß. Auch ein Vertreter der Public Health Foundation of India erklärte: "Die Leute haben angefangen, Steroide reichlich, übertrieben und unangebracht einzusetzen." Das Problem dabei: Kortison steigert den Blutzuckerspiegel und reguliert das Immunssystem herunter. Dadurch bereitet es bei zu hoher Dosierung den Pilzsporen den Weg in den Körper.

Wie gefährlich ist der Schwarze Pilz?

Die Pilzinfektion ist sehr aggressiv und muss schnell behandelt werden. "Die Pilze wachsen zerstörend. Sie gehen durch alle Gewebe, selbst durch Knochen, mit einer Geschwindigkeit, die schneller ist als bei jedem Tumor", erläutert Cornely. Der Pilz aber wachse vollkommen schmerzlos und werde so häufig zu spät erkannt.



Durch die Infektion abgestorbenes Gewebe muss abgetragen werden, manchmal müssen Ärzte ihren Patienten die Nase, Augen oder den Kiefer entfernen, damit der Pilz nicht ins Gehirn des Patienten vordringt. Ist dies erst einmal geschehen, kann den Patienten nicht mehr geholfen werden. Laut CDC liegt die Todesrate bei Mukormykose bei 54 Prozent, andere sprechen von bis zu 70 Prozent. Infizierte sterben oft binnen weniger Tage.



In normalen Zeiten treten in Indien ein paar Dutzend Mukormykose-Fälle pro Jahr auf. Normalerweise kann das menschliche Immunsystem die Pilzinfektion abwehren. Nur Menschen mit einem geschwächten Immunsystem erkranken. Auch Diabetiker mit einem überhöhten Blutzuckerspiegel haben ein erhöhtes Risiko für Mukormykose. Laut einer Auswertung der 388 Fälle zwischen 2013 und 2015 traf der Pilz zu mehr als der Hälfte Menschen mit "unkontrollierter Diabetes". In Indien leiden laut der Weltgesundheitsorganisation neun Prozent der Erwachsenen unter der Zuckerkrankheit, das ist eine der höchsten Raten der Welt.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Als wichtigstes Mittel gegen Mukormykose gilt Amphotericin B. Daran aber mangelt es derzeit in Indien. Der Gesundheitsaktivist Amulya Nidhi kritisiert, die indische Regierung habe es bereits versäumt, genug Corona-Medikamente wie Remdesivir bereitzustellen. Nun wiederhole sich dieser Fehler beim Schwarzen Pilz. "Die Regierung hätte handeln müssen, als sie vom allerersten Fall erfuhr", sagt Nidhi. "Die Leute sollten nicht um lebensrettende Medikamente betteln müssen." Auch der Pilzexperte Cornely von der Uniklinik Köln sagt: "Es gibt die Mittel zum Teil nicht mehr als Infusion, aber den Erkrankten geht es zu schlecht, um Tabletten oder Saft zu schlucken".



Zusätzlich zu den Medikamenten muss den Betroffenen das erkrankte Gewebe aus dem Gesicht entfernt werden. Eigentlich sei dazu ein Team aus Hals- Nasen-Ohren-Chirugen, Augenspezialisten und Neurologen notwendig, sagte ein Arzt aus der Stadt Sevagram im indischen Maharashtra der Nachrichtenagentur Reuters. "Leider exisiteren solche Teams in ländlichen Gegenden nicht."



Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP und dpa

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 22.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 13.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 21.05.)

Test und Schutz

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 13.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 22.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.05.)

+ Zusätzliche Infektion: Warum in Indien unter Covid-19-Patienten der "Schwarze Pilz" grassiert (Stand 22.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 15.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.