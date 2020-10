Die Zahl von 4.058 neuen Corona-Neuinfektionen, die dem Robert Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden gemeldet wurde, hat viele Menschen schockiert. Doch welche Aussagekraft hat diese Zahl überhaupt?

Die Zahl der registrierten Neuansteckungen ist zwar eine der wichtigsten Kennzahlen für den Verlauf der Corona-Pandemie - auch hier in den Deutschlandfunk-Nachrichten greifen wir deshalb darauf zurück - aber sie spiegelt nur einen Teil der Entwicklung wieder. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, betonte heute erneut, die Pandemie und deren Beurteilung seien sehr komplex. Man konzentriere sich deshalb auf eine Vielzahl von Indikatoren, etwa auch die Zahl schwerer Krankheitsverläufe oder die Belegung der Intensivstationen.

Die 7-Tage-Inzidenz als wichtige Orientierungszahl

In dem täglichen Lagebericht des RKI spielen auch auch die so genannte Inzidenz eine wichtige Rolle, die das Infektionsgeschehen in den einzelnen Städten und Regionen in Deutschland wiedergeben soll. Diese Zahl macht deutlich, wie weit Corona-Infektionen innerhalb der Bevölkerung in einer Region verbreitet sind. Maßgeblich ist, wie viele von 100.000 Menschen sich insgesamt in den letzten 7 Tagen neu infiziert haben - die so genannte 7-Tage-Inzidenz.



Wichtig ist auch die Angabe, welcher Prozentsatz der Corona-Tests positiv ausgefallen ist. Kritiker wenden oft ein, die absolute Zahl der Infizierten müsse zwangsläufig steigen, da ja auch die Zahl der Tests deutlich zugenommen habe. Jeden Mittwoch bildet das RKI auch diese Zahlen im Lagebericht ab. Und auch dort lässt sich erkennen, dass das Virus sich wieder schneller verbreitet. Nach einer anfänglich hohen Zahl (Anfang April waren zeitweise neun Prozent der Tests positiv), sank dieser Wert im Sommer bis auf 0,59 Prozent, liegt inzwischen aber wieder bei 1,64 Prozent in Kalenderwoche 40.

Wann wäre das Gesundheitssystem überlastet?

Wichtig ist auch, ob das Gesundheitssystem mit einer steigenden Zahl von behandlungsbedürftigen Corona-Patienten umgehen kann oder davon überfordert würde. Derzeit bereite man sich auf eine neue Welle an Patienten vor, die schwer erkrankt seien, sagte die Leiterin der Abteilung Infektiologie des Uniklinikums Gießen, Herold. Zur Einschätzung der Lage dient das Intensivregister, in dem aufgeführt wird, wieviele Klinikbetten zur intensivmedizinischen Behandlung zur Verfügung stehen. Aktuell ist die Lage dort noch recht entspannt: Derzeit werden in Deutschland 487 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Knapp 8.500 Intensivbetten stehen zur Verfügung; zudem können innerhalb von sieben Tagen mehr als 12.000 Intensivbetten aufgestellt werden.



Wie sehr diese Kapazitäten in Zukunft tatsächlich genutzt werden müssen, ist dabei noch nicht absehbar. Medizinerin Herold sagte, dass im Vergleich zu Beginn der Pandemie mehrere wirksame Therapiemöglichkeiten hinzugekommen seien, die den Krankheitsverlauf abmildern könnten.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.