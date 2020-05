Wegen der Einnahmeeinbußen durch die Corona-Pandemie haben weitere Fluggesellschaften Stellenstreichungen angekündigt.

American Airlines will nach eigenen Angaben rund 30 Prozent des Personals abbauen, was in etwa 5.000 Arbeitsstellen entspricht. Die britische Fluggesellschaft EasyJet streicht 4.500 der insgesamt 15.000 Stellen. Der irische Billigflieger Ryanair hatte bereits vor einigen Tagen die Entlassung von 15 Prozent seiner Mitarbeiter beschlossen, der kleinere Rivale Wizz will seine Belegschaft um 19 Prozent reduzieren.



Mit Blick auf das Rettungspaket für die ebenfalls angeschlagene Lufthansa rechnet die Bundesregierung nach dpa-Informationen erst nach Pfingsten mit einem Ergebnis. Grund sind die Verhandlungen mit der EU-Kommission, deren Zustimmung notwendig ist. Die Lufthansa befürchtet den Verlust von Start- und Landerechten.



Die Lufthansa-Gruppe baut im Juni ihren Flugplan weiter aus. Geplant sind demnach 2.000 wöchentliche Verbindungen zu mehr als 130 Zielen, was gut 15 Prozent des Vorjahresangebots entspricht. Die Tochtergesellschaften Austrian Airlines, Brussels Airlines und Air Dolomiti hatten den Flugbetrieb wegen der Corona-Pandemie seit März fast völlig eingestellt und nehmen diesen im Juni wieder auf.