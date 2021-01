Bund und Länder beraten am Nachmittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Eine Verschärfung der bestehenden Maßnahmen zeichnet sich ab. An welchen Stellschrauben könnte die Regierung noch drehen?

Lockdown für Wirtschaft und Homeoffice

Der thüringische Ministerpräsident Ramelow hat bereits vor einigen Tagen einen Lockdown für die Wirtschaft ins Spiel gebracht. Auch die Grünen äußerten unlängst Unverständnis dafür, dass privat strenge Kontaktbeschränkungen gelten, die im Arbeitsleben dagegen nicht angewendet würden.



Die Initiative #ZeroCovid verlangt ein europaweites Herunterfahren der Wirtschaft. Der Aktivist für Inklusion, Krauthausen, der sich an der Initiative beteiligt, sprach von einem "solidarischen Shutdown". Unternehmen sollten dazu verpflichtet werden, die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen, sagte er im Deutschlandfunk. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) prüft derzeit rechtliche Möglichkeiten dazu. Denn: Im ersten Lockdown im Frühjahr sei der Homeoffice-Anteil viel höher gewesen als jetzt, betont die Bundesregierung.



In Portugal und der Schweiz ist die Arbeit im Homeoffice, sofern möglich, bereits obligatorisch.

Mobilität und ÖPNV

In Bussen, Bahnen und Straßenbahnen ist es inzwischen zwar leerer - aber gerade zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr nicht so leer wie während des ersten Lockdowns im Frühjahr. Die Bundesregierung hat jedoch klar gemacht, dass die Einstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nicht zur Debatte steht. Eher im Gegenteil: Die Kontakte der Fahrgäste sollen entzerrt werden. In einigen Städten fahren Sonderbusse zu Impfzentren.



Extra Fahrzeuge - zumal für wenige Kunden - sind kurzfristig jedoch oft schwer zu organisieren. Daher müssten Fahrtanlässe minimiert werden, auch für Freizeitzwecke, erläutert der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Wie in Spanien könnte eine weitere Maßnahme sein, während der Fahrt auf Gespräche und Telefonate zu verzichten, damit sich weniger Aerosole ausbreiten.

Besuche in Pflegeheimen

Der hessische Ministerpräsident Bouffier will bei den heutigen Beratungen den Schwerpunkt auf die Altenheime legen. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer brachte ein Betretungsverbot in Spiel, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt. Auch Patientenschützer fordern dringend bessere Maßnahmen - und zwar ohne, dass die Heime komplett abgeriegelt werden.

Kindergärten und Schulen

Auch bei Kindergärten und Schulen gibt es noch Spielraum. Kindergärten und Kitas könnten komplett geschlossen werden und nur noch eine Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen anbieten. So war die Regelung im ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Auch die Notbetreuung in Schulen könnte weiter eingeschränkt werden. Derartige Maßnahmen sind allerdings umstritten. So warnen etwa die Grünen vor weiteren Einschränkungen für Kinder - sie sollten trotz Corona eine gute Bildung und Förderung bekommen.

Ausgangssperren

In einigen Ländern gilt sie bereits, nun könnte sie auch bundesweit kommen: die nächtliche Ausgangssperre. Diese Maßnahme würde darauf abzielen, die privaten Kontakte weiter einzuschränken. Für die Bürger hieße das, dass sie nachts ihre Wohnungen und Häuser - bis auf wenige Ausnahmefälle - nicht mehr verlassen dürften. Eine solche Ausgangssperre gibt es etwa in Bayern. Sie gilt dort von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr. In anderen Ländern gibt es aber Widerstand gegen eine bundesweite Regelung - etwa in Niedersachsen, das vergleichsweise niedrige Infektionszahlen hat.



In anderen Ländern, etwa in Frankreich, in Portugal und im Libanon, existieren bereits Ausgangssperren unterschiedlichen Ausmaßes.

Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske

In Bayern gilt bereits eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im ÖPNV und im Einzelhandel. Die Maske bietet einen besseren Schutz als ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz. Die Vorgabe wird aber auch kritisch gesehen. Sozialverbände befürchten, dass sozial benachteiligte Menschen mit Mehrkosten belastet oder gesellschaftlich ausgeschlossen würden. Dennoch könnte die Regelung auch auf weitere Bundesländer angewendet werden. Eine Möglichkeit wäre die kostenlose Bereitstellung der FFP2-Masken.

Erfassung von Corona-Mutationen

Künftig soll besser erfasst werden, inwieweit sich die gefährlichen Mutationen des Coronavirus, die sich bislang vor allem in Südafrika und Großbritannien ausbreiten, auch in Deutschland auftreten. Seit heute gilt hierfür eine neue Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Sie verpflichtet Laboratorien und Einrichtungen, die Sequenzierungen von SARS-CoV-2 vornehmen, die erhobenen Genomsequenzdaten an das Robert Koch-Institut (RKI) zu übermitteln. Grundsätzlich sollen fünf Prozent der positiv getesteten Proben zur Sequenzierung eingesandt werden. Bei einer Zahl von weniger als 70.000 Neuinfektionen in einer Woche erhöht sich dieser Anteil auf 10 Prozent. Bundesgesundheitsminister Spahn war vorgeworfen worden, diesen Bereich in der Vergangenheit vernachlässigt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.