Mobilitätsforschende von der TU Berlin haben errechnet, wie sich der jetzige Lockdown auf die Infektionszahlen auswirken wird.

Sie haben für drei verschiedene Szenarien Simulationen erstellt: Wenn wir uns weiter so verhalten wie in den letzten Wochen, wird die Zahl der erfassten Neuinfektionen in den nächsten Wochen langsam sinken. Dabei ist den Wissenschaftlern zufolge schon berücksichtigt, dass viele Menschen Urlaub haben und die Schulen zu bleiben. Wenn wir uns über Weihnachten mit mehr Menschen treffen, so die Forschenden, dann werden die Zahlen noch einmal leicht ansteigen, bevor sie sinken.



Wenn sich die Deutschen aber an Weihnachten und an Silvester mit mehr Menschen träfen, würden die Zahlen deutlich steigen, zeigt das Projekt. Dessen Leiter warnte, dann erreichten die Krankenhäuser ihre Kapazitätsgrenzen erreichen und der Lockdown müsse vermutlich bis in den April fortgeführt werden, um wieder auf Infektionszahlen zu kommen, die die Gesundheitsämter nachverfolgen können.

Effekt von Schulschließungen entscheidend?

Eine Studie aus dem britischen Oxford legt nahe, dass die Schließung von Schulen entscheidend sein könnten, um die Pandemie einzudämmen. Eine internationale Forschergruppe hatte staatliche Eingriffe in das öffentliche Leben von 41 Ländern untersucht und die Ergebnisse nun in der Fachzeitschrift "Sciene" vorgestellt. Als "sehr effektiv" mit Effekten zwischen 16 und 60 Prozent erwiesen sich dabei lediglich ein Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen sowie die Schließung von Schulen und Hochschulen. Mäßige Effekte habe es bei Versammlungsverboten für großere Gruppen, bei der Schließung von Gastronomie und Kultur sowie von Fitnessstudios ergeben. Kontaktbeschränken sind demnach wenig erfolgversprechend.



Eine Studie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) kam auf einer anderen Grundlage zu einem ähnlichen Ergebnis: Die Wissenschaftler untersuchten die täglichen Corona-Fallzahlen der Johns-Hopkins-Universität im Frühjahr aus neun europäischen Ländern und 28 US-Bundesstaaten. Aus den Daten ging den Forschenden zufolge hervor: Je eher die Schulen geschlossen wurden, desto deutlicher zeigte sich ein Effekt.

Anderslautende Studien

Der Virologe Christian Drosten wies auf Twitter darauf hin, dass es aber auch Studien gebe, die keine Effekte von Schulschließungen fänden. So zum Beispiel eine statistische Auswertung der Daten des Robert Koch-Instituts durch Forschende des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Sie stellten fest, dass die Schulferien im Sommer nicht zu einem signifikanten Absinken der SARS-CoV-2-Infektionsrate unter Schulkindern geführt hätten. Auch bei Erwachsenen fanden die Autor*innen keine Hinweise darauf, dass die Schulschließungen Auswirkungen auf die Ansteckungswahrscheinlichkeit hätten. "In der älteren Bevölkerung kam es durch die Schulferien im Sommer maximal zu einem Absinken der Infektionszahlen um täglich 0,03 Infektionen pro 100.000 Personen ab 60 Jahren. Die Analyse der Herbstferienzahlen bestätigt diese Beobachtung." Auch seien die Fallzahlen bei Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Ferien nicht deutlich gestiegen.



Das grundsätzliche Problem, das Forscher bei der Untersuchung der Effekte von einzelnen Maßnahmen haben ist, dass meist mehrere Beschränkungen gleichzeitig verkündet und umgesetzt werden. So wurden beim jetzigen Lockdown nicht nur die Schulen geschlossen, sondern auch der Einzelhandel. Klar ist für den Dlf-Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth nur eines: "Die Schulen sind schlicht Teil der Gesellschaft und wenn sich dort das Virus ausbreitet, dann kommt es auch in die Schulen."

