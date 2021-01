Bund und Länder wollen ihre Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie vorziehen. Es ist die Rede davon, die bestehenden Beschränkungen zur Eindämmung des Virus zu verschärfen. An welchen Stellschrauben könnte die Regierung noch drehen?

Lockdown für Wirtschaft und Homeoffice

Der thüringische Ministerpräsident Ramelow hat bereits vor einigen Tagen einen Lockdown für die Wirtschaft ins Spiel gebracht. Auch die Grünen äußerten unlängst Unverständnis dafür, dass privat strenge Kontaktbeschränkungen gelten, die im Arbeitsleben nicht angewendet würden.



Die Initiative #ZeroCovid verlangt ein europaweites Herunterfahren der Wirtschaft. Der Aktivist für Inklusion, Krauthausen, der sich an der Initiative beteiligt, sprach von einem "solidarischen Shutdown". Unternehmen sollten dazu verpflichtet werden, Homeoffice zu erlauben, sagte er im Deutschlandfunk. Ausnahmen seien möglich.



In Portugal ist ab dem 15. Januar Homeoffice, sofern möglich, überall obligatorisch. In der Schweiz ist das Arbeiten im Homoffice ab dem 17. Januar verpflichtend. Auch dort gilt allerdings: wo immer möglich.

Mobilität und ÖPNV

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, beklagt, dass die Bevölkerung ihre Mobilität deutlich weniger einschränke als im ersten Lockdown im Frühjahr. So habe sich an den Sonntagen im Dezember gezeigt, dass die Menschen viel häufiger unterwegs gewesen seien als im Frühjahr.



Einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach im Kanzleramt über die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nachgedacht werde, wies Bundeskanzlerin Merkel offenbar zurück. In der Vorstandssitzung der CDU sagte sie nach Informationen von Teilnehmern, keiner wolle den Öffentlichen Personennahverkehr schließen.

Besuche in Pflegeheimen

Der hessische Ministerpräsident Bouffier will bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen den Schwerpunkt auf die Altenheime legen. Der sächsische Ministerpräsident brachte ein Betretungsverbot in Spiel, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt.

Kindergärten und Schulen

Auch bei Kindergärten und Schulen gibt es noch Spielraum. Kindergärten und Kitas könnten komplett geschlossen werden und nur noch eine Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen anbieten. So war die Regelung im ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Die Notbetreuung in Schulen könnte auch weiter eingeschränkt werden.

Ausgangssperren

Einige europäische Länder haben bereits Ausgangssperren verhängt - in unterschiedlichen Abstuftungen. In Frankreich gibt es eine zeitlich begrenzte Ausgangssperre von 20 bis 6 Uhr, die ab dem 16. Januar schon ab 18 Uhr gilt. Den Menschen ist es während dieser Zeit nicht mehr gestattet, an der frischen Luft spazieren zu gehen, Sport zu treiben oder einzukaufen. Sie dürfen aber zum Beispiel weiterhin zur Arbeit fahren oder wegen zwingender familiärer Gründe das Haus verlassen.



In Portugal gibt es ähnliche Regelungen, die auch tagsüber gelten sollen. Seit dem 15. Januar dürfen Menschen das Haus nur noch aus triftigem Grund verlassen. Man darf unter anderem Einkäufe tätigen, zur Arbeit fahren oder einen Arzt aufsuchen.



Im Libanon wird die Ausgangssperre noch strikter ausgelegt: Dort müssen Menschen um eine einstündige Erlaubnis bitten, um ihr Zuhause für Notfälle verlassen zu können, unter anderem für Einkäufe in der Bäckerei, Apotheke, Besuche beim Arzt, in Krankenhäusern und am Flughafen. Polizisten kontrollieren, ob Verkehrsteilnehmer unterwegs sein dürfen. Supermärkte wurden aufgefordert zu schließen. Sie sollen nur Lieferservices betreiben dürfen.

Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske

In Bayern gilt bereits eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im ÖPNV und im Einzelhandel. Die Maske bietet einen besseren Schutz als ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz. Die Vorgabe wird aber auch kritisch gesehen. Sozialverbände befürchten, dass sozial benachteiligte Menschen mit Mehrkosten belastet oder ausgeschlossen würden. Dennoch könnte die Regelung auch auf weitere Bundesländer angewendet werden. Eine Möglichkeit wäre die kostenlose Bereitstellung der FFP2-Masken.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 15.01.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 05.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 14.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 9.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 13.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 02.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.