Weltärztepräsident Montgomery hat sich gegen die geplante Öffnung europäischer Grenzen für den Tourismus ausgesprochen.

Montgomery sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er rate, die Grenzen geschlossen zu halten. Er warf der Bundesregierung vor, sie handle ausschließlich aus ökonomischen Gründen und unterschätze dabei die gesundheitlichen Risiken. Eine Rückkehr zur Normalität sei noch nicht möglich. Es wäre das Beste, die Menschen blieben an ihrem Wohnort, so der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes.



Außenminister Maas hatte die Hoffnung geäußert, dass Menschen ihren Sommerurlaub im europäischen Ausland verbringen können. Die weltweite Reisewarnung für deutsche Urlauber in der EU soll in Reisehinweise für die einzelnen Staaten umgewandelt werden.