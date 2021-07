Weltärztepräsident Montgomery warnt angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen vor zu schnellen Lockerungen.

Montgomery sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", schon die kleineren Öffnungsschritte der vergangenen Wochen hätten die Inzidenzwerte anwachsen lassen. Die Zahl der Infizierten verdoppele sich momentan im Wochenrhythmus. Montgomery plädierte für ein schrittweises und kontrolliertes Vorgehen. Man solle nicht gleich alles aufmachen, wie es in Großbritannien geplant sei, sondern nach und nach mehr Kontakte zulassen.



Die US-Gesundheitsbehörde CDC warnt angesichts der starken Zunahme der Coronavirus-Infektionen vor Reisen nach Großbritannien. Angesichts der Lage bestehe selbst für vollständig Geimpfte das Risiko, sich zu infizieren und Varianten des Coronavirus weiterzuverbreiten. Die Mitteilung wurde gestern genau an dem Tag veröffentlicht, an dem die britische Regierung fast alle Beschränkungen für den Landesteil England aufgehoben hatte.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.