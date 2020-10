Der Präsident der Weltbank, Malpass, hat davor gewarnt, dass die Coronavirus-Pandemie eine Schuldenkrise in den ärmsten Staaten auslösen könnte.

Einige Entwicklungsländer seien bereits in einer Abwärtsspirale von schwächerem Wachstum und finanziellen Schwierigkeiten, sagte Malpass dem "Handelsblatt". Es sei offensichtlich, dass einige Länder nicht in der Lage seien, die aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen. Daher müssten Verbindlichkeiten erlassen werden. Ansonsten drohten auch Geldinstitute aufgrund schlechter Kredite in Schwierigkeiten zu geraten.

