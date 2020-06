Die Zahl der weltweit durch das Coronavirus Gestorbenen ist auf über eine halbe Million gestiegen.

Das geht aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Nach den Angaben wurden mittlerweile mehr als zehn Millionen Infektionen bestätigt. Während die Zahl der Neuinfektionen in einigen Ländern zurückging oder konstant blieb, stieg sie in anderen stark an.



Rund ein Viertel der bislang gezählten Ansteckungen wurden aus den USA gemeldet. Hier starben mehr als 125.000 Menschen. An zweiter Stelle bei den Verstorbenen liegt Brasilien mit 57.000 Toten, gefolgt von Großbritannien mit knapp 44.000 Opfern.