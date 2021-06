Weltweit betrachtet ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals seit Mitte April wieder leicht gestiegen.

Das berichtet die Weltgesundheitsorganisation. Besonders viele neue Ansteckungen wurden aus Afrika gemeldet: plus 33 Prozent. Die Todesfälle stiegen dort um 42 Prozent. Aber auch in Europa wurden in der vergangenen Woche mehr Ansteckungen registriert als eine Woche zuvor (plus zehn Prozent). Die Zahl der Todesfälle weltweit ging im gleichen Zeitraum weiter zurück. Es wurden so wenige Todesfälle gemeldet wie seit November nicht mehr. Die besonders ansteckende Delta-Variante wurde bisher in 96 Ländern nachgewiesen. Die Zahlen beziehen sich auf die sieben Tage bis zum 27. Juni.



In Deutschland ging die Zahl der Neuinfektionen weiter zurück. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 808 bestätigte Fälle. Das sind 208 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 5,2. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 56 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

