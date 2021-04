Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert eine mangelhafte Versorgung Afrikas mit Impfstoffen gegen Covid-19.

An die 1,3 Milliarden Menschen dort seien bisher weniger als zwei Prozent aller weltweit ausgelieferten Impfdosen verabreicht worden, sagte die zuständige WHO-Regionaldirektorin, Moeti, in Brazzaville. Sie befürchtete weitere Verzögerungen der Vakzin-Lieferungen an die afrikanischen Länder, nachdem Indien den Export von Impfstoffen vorübergehend untersagt hat. Indiens Pharmaindustrie sollte eigentlich im Auftrag des UNO-Programms Covax massenhaft Impfdosen nach Afrika ausführen.



Auf dem afrikanischen Kontinent wurden laut WHO bislang 4,3 Millionen Covid-19-Fälle erfasst. Rund 114.000 Menschen seien an oder mit der Krankheit gestorben.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.