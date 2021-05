Die Zahl der Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung geht in Deutschland zurück.

Aktuell würden dort etwa 4.600 Menschen versorgt, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, in einem Video-Statement. Erst kürzlich habe der Wert noch etwa zehn Tage lang auf einem Plateau von etwa 5.000 gelegen. Marx betonte, zwar könne noch keine Entwarnung gegeben werden, aber die Richtung stimme.



Gleichwohl sei die Lage in vielen Kliniken angespannt, so dass viele andere Eingriffe nicht durchgeführt werden könnten.



Eines der Hauptziele der deutschen Corona-Strategie ist es, eine Überlastung der Intensivstationen sowie des Gesundheitssystems insgesamt zu vermeiden.

