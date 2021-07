Deutschland plant trotz der Ausbreitung der Delta-Variante derzeit keine stationären Grenzkontrollen für Reiserückkehrer. Bundesinnenminister Seehofer sagte in Berlin, dennoch müsse jeder Einreisende mit Kontrollen rechnen. Hinter der Grenze werde die Schleierfahndung verstärkt, und auf den Flughäfen werde heute schon lückenlos kontrolliert.

Dabei gehe es um die digitale Einreiseanmeldung ebenso wie etwa um den Nachweis von Coronatests oder Impfungen. Gesundheitsminister Spahn appellierte mit Blick auf die Urlaubszeit an die Bevölkerung, sich impfen oder zumindest regelmäßig testen zu lassen.

Viele Reisewarnungen aufgehoben

Die Bundesregierung rät seit heute nicht mehr grundsätzlich von touristischen Reisen ins Ausland ab. Eine Reisewarnung gilt nur noch für Länder mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 und für Virusvariantengebiete. Das betrifft weltweit rund 40 Staaten. In der EU startet heute zudem das digitale Impfzertifikat, mit dem das Reisen erleichtert werden soll.

EU führt einheitliches Impfzertifikat ein

Von heute an soll es in weiten Teilen der EU möglich sein, eine Corona-Impfung oder überstandene Infektion digital nachzuweisen. Das Zertifikat kann beispielsweise im Smartphone gespeichert werden. Die EU-Mitgliedstaaten haben zugesichert, bei Inhabern grundsätzlich auf Quarantäne- und Testpflichten bei der Einreise zu verzichten. Über eine elektronische Plattform sollen die Zertifikate auf ihre Echtheit überprüft werden können.



Kritik kommt von Fluggesellschaften. Wegen nötiger Kontrollen und unterschiedlicher Systeme der EU-Länder befürchten sie längere Wartezeiten beim Check-in an den Flughäfen. Zudem sind noch nicht alle Mitgliedsstaaten an die gemeinsame Datenbank angeschlossen. Es fehlen derzeit unter anderem noch die Niederlande, Schweden, Irland und Ungarn.

