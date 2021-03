Am Montag treffen sich Bund und Ländervertreter erneut zu einer Lagebesprechung in der Corona-Pandemie. Kanzlerin Merkel kündigte bereits an, die sogenannte "Notbremse" ziehen zu müssen. Manche Bundesländer haben das bereits getan, andere wollen weiter lockern. Unterdessen wird der Ruf nach einer bundesweiten Notbremse lauter.

Die Vereinbarungen sind prinzipiell klar: Wenn in einem Bundesland oder auch in einer Kommune, in einem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von über 100 nachgewiesen wird, ist die Notbremse zu ziehen und Erleichterungen sind wieder zurückzunehmen. Darauf hatten sich Kanzlerin Merkel und die Ländervertreter bei ihrer letzten Sitzung am 3. März geeinigt. Regierungssprecher Seibert betonte zu Beginn der Woche in Berlin, dieser Beschluss der Bund-Länder-Konferenz müsse umgesetzt werden - und zwar nicht nur in seinen erfreulichen Passagen, sondern eben auch in seinen schwierigen.



Seitdem gehen die Inzidenzzahlen bundesweit hoch: im Durchschnitt liegt der Wert nur noch denkmöglichst knapp unter der hundert - bei 99,9 (Stand: 20.3.). Dabei weist das Bundesland Thüringen die höchste Zahl auf mit über 201. Aber auch Bayern, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt liegen teils weit über der 100er-Marke.

Die einen sträuben sich, andere preschen vor

Dennoch halten sich nicht alle an die Notbremsen-Vereinbarung: Zu Beginn der Woche kündigten bereits zwei Landkreise in Brandenburg an, trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 keine schärferen Corona-Regeln einzuführen. Regierungssprecher Seibert erklärte, die Bundesregierung erkenne die Gefährlichkeit der jetzt herrschenden Situation an – und das sollte jeder.



Auch Nordrhein-Westfalen ist zurückhaltend mit der Umsetzung der Notbremsen-Vereinbarung: Das bevölkerungsreichste Bundesland hatte in der vergangenen Woche Städten zunächst Verbote ausgesprochen, die Schulen wieder zu schließen - obwohl dort der kritische Inzidenzwert überschritten war. Der Kreis Düren schuf aber gestern einen Präzedenzfall und stellte wieder um von teilweisem Präsenz- auf wieder reinen Digitalunterricht. Mit Erlaubnis der Landesregierung. NRW-Ministerpräsident Laschet gilt grundsätzlich aber als Verfechter von Einzelfallentscheidungen.



Anders die Haltung in Bayern: Dort folgt Ministerpräsident Söder klar der Linie der Bundesregierung. Der CSU-Politiker sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", weitere Öffnungen ergäben angesichts der erneut steigenden Infektionen keinen Sinn. Die Notbremse müsse konsequent für alle gelten.

Dreyer (SPD): "Lieber wandern und anschließend ins Gartenlokal als über Ostern nach Mallorca"

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, sieht das anders. In ihrem Bundesland will sie pünktlich zum Bund-Länder-Treffen Fakten schaffen. Dort öffnen am kommenden Montag die Außenbereiche von Restaurants und Cafés - trotz auch dort weiter steigender Corona-Neuinfektionszahlen. Die SPD-Politikerin will beim Treffen mit ihren Länderkollegen und der Bundeskanzlerin für regionale Lösungen mit weiteren Öffnungen werben. Sie sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", auch Theater, Kinos und der Einzelhandel sollten für Kunden mit einem tagesaktuellen Corona-Test öffnen können. Dies gelte aber nur in Städten, Gemeinden und Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100. Die Notbremse sei zwingendes Element des Stufenplans, der vereinbart worden sei, betonte Dreyer - genauso wie das Testen und Impfen.

Hamburg macht wieder dicht

Hamburg schreitet dagegen konsequent ein. Seit drei Tagen liegt die Inzidenz dort über der kritischen Marke von 100, deshalb gelten ab heute wieder strengere Regeln. Der Senat hat offiziell die Corona-Notbremse gezogen. Die Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte sind damit wieder zurückgenommen. Das bedeutet unter anderem, dass Geschäfte Waren nur noch zum Abholen bereitstellen dürfen. Termin-Shopping ist nicht mehr erlaubt. Zudem müssen Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten wieder schließen. Auch bei privaten privaten Kontakten sind die Regelungen wieder strenger. So darf sich ein Haushalt wieder nur mit einer weiteren Person treffen.

ZeroCovid demonstriert für den "harten Lockdown"

Das geht den Anhängern der ZeroCovid-Bewegung in Hamburg dennoch nicht weit genug. Am Mittag ist eine Demonstration geplant - selbstverständlich unter den vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen. Die Bewegung fordert noch härtere Corona-Einschränkungen Eine Vertreterin von ZeroCovid sagte wörtlich: "Schluss mit vollen U-Bahnen, vermeidbaren Bürojobs und überflüssiger Produktion." Die Schulen müssten sofort geschlossen werden. "Eine wirksame Vollbremsung statt einem endlosen Lockdown light, damit weitere vermeidbare Tote verhindert werden." Für die Kundgebung am Jungfernstieg seien 200 Teilnehmer angemeldet.

Merkel: "Werden von Notbremse Gebrauch machen müssen"

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Bund-Länder-Konferenz am Montag versuchen wird, eine wieder einheitlichere Linie zu finden. Bundeskanzlerin Merkel hält die Rücknahme von Öffnungen angesichts des Infektionsgeschehens für unumgänglich. "Wir sehen, dass die Situation sich sehr schwierig entwickelt", sagt sie. Dafür habe man die Rücknahme von Öffnungen bei einer Inzidenz von über 100 vereinbart. "Wir werden leider auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen."



Die Vorsitzende der Ärzteorganisation Marburger Bund, Johna, gibt der Bundesregierung Recht. Sie rechnet ab Ostern mit einer noch kritischeren Corona-Lage als zum Jahreswechsel. Johna warnte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vor Lockerungen der Beschränkungen. Die Notbremse müsse definitiv und ohne Ausnahme gezogen werden. Die Intensivstationen wiesen zwar derzeit noch einen Puffer auf, aber der werde rasant wegschmelzen, denn durch die Mutationen erhöhe sich das Risiko eines Krankenhausaufenthalts um 60 Prozent. "Auch die Sterblichkeit ist durch die neuen Varianten um 60 Prozent höher. Es stimmt einfach nicht, dass die Durchimpfung der Höchstbetagten ausreicht, um einen Gesundheitsnotstand abzuwenden", fügte Johna hinzu.

