Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hat sich erneut gegen eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte ausgesprochen.

Der jüngste Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Brandenburg mache ihn fassungslos, sagte Westerfellhaus im Deutschlandfunk. Die Vorgänge dort seien in keinster Weise zu tolerieren. Dennoch halte er die Einführung einer Impfpflicht nicht für den richtigen Weg. Dies könne dazu führen, dass eine Verweigerungshaltung entstehe und sich das Personal etwa verstärkt krankschreiben lasse. Westerfellhaus betonte, wichtig seien vielmehr Aufklärung und der Appell an die eigene Verantwortung.



Der Pflegebevollmächtigte machte aber zugleich deutlich, dass er "null Toleranz" dafür habe, wenn sich Angehörige einer solchen Berufsgruppe einer Impfung verweigerten und damit die Gesundheit von Schutzbedürftigen riskierten. Damit zögen sie die gesamte Pflegebranche in ein schlechtes Licht. Zuletzt waren in einem Seniorenheim in Brandenburg nach einem Corona-Ausbruch elf Bewohner gestorben. Die Impfquote der Mitarbeiter liegt dort bei etwa 50 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.