Die Weltgesundheitsorganisation beklagt eine Unterversorgung afrikanischer Länder mit Corona-Impfstoffen.

WHO-Notfalldirektor Ryan sprach mit Blick auf die Zahl der Neuinfektionen von einer besorgniserregenden Entwicklung und erklärte, dies sei die Konsequenz der aktuell unfairen Verteilung von Impfstoffen. Bislang habe ein Prozent der Menschen auf dem Kontinent einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19. In der vergangenen Woche hatte sich die Zahl der Neuinfektionen etwa in Liberia, Sambia, Simbabwe und Ruanda jeweils verdoppelt. Nach Angaben der WHO sind auch Teile des indischen Subkontinents und des Nahen Ostens von Impfstoffknappheit betroffen.

