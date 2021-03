Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht die Übertragung des Coronavirus von Tieren auf den Menschen als "wahrscheinlich, bis sehr wahrscheinlich" an .

Das ist das Ergebnis des Berichts der internationalen WHO-Mission, die im chinesischen Wuhan nach den Anfängen den Pandemie suchen sollte. Die These, das Virus sei aus einem Labor entwichen, wird als "extrem unwahrscheinlich" bezeichnet. Die Veröffentlichung des Berichts hatte sich mehrfach verzögert, was Spekulationen Raum gab, die chinesische Regierung könne dafür verantwortlich sein, um auf Zeit zu spielen und Einfluss auf die Ergebnisse der WHO-Studie zu nehmen.



Einer der Missions-Teilnehmer sagte, die Ursprünge der Pandemie seien von Wuhan bis in südchinesische Provinzen zurückverfolgt worden. Dort habe man die nächsten Verwandten des Virus bei Fledermäusen gefunden. Dies sei ein Anhaltspunkt für den Übertragungsweg von Wildtieren auf Nutztiere oder direkt auf Menschen. Das Expertenteam schloss aber auch nicht aus, dass das Virus auf den Menschen über Tiefkühlfleisch übertragen worden sein könnte. Der Import des Erregers aus Nachbarprovinzen bleibe eine sehr stichhaltige Option, hieß es von einer WHO-Expertin.

