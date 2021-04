Die Weltgesundheitsorganisation hat sich besorgt über den weltweiten Anstieg der Corona-Infektionszahlen gezeigt.

Man befinde sich gerade an einem kritischen Punkt der Pandemie, sagte die WHO-Corona-Expertin Van Kerkhove in Genf. Ihren Angaben zufolge stieg die Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche weltweit um neun Prozent. Die Zahl der Todesfälle habe um fünf Prozent zugenommen. WHO-Generaldirektor Tedros äußerte sich besorgt. Die Zahlen stiegen, obwohl weltweit inzwischen mehr als 780 Millionen Impfdosen verabreicht worden seien. Tedros rief dazu auf, Schutzmaßnahmen wie Abstand, Masken, Testen und Quarantäne weiter konsequent umzusetzen.

