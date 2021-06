Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Notfallzulassung für den chinesischen Corona-Impfstoff Sinovac erteilt.

Er entspreche in seiner Wirksamkeit, Sicherheit und Herstellung den internationalen Standards, teilte die WHO in Genf mit. Eine Immunisierung erfordere zwei Dosen im Abstand von zwei bis vier Wochen. Das Präparat werde für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen. Mit der Zulassung können UNO-Organisationen das Mittel kaufen und verteilen. Darunter ist das internationale Impfprogramm Covax, auf das sich vor allem ärmere Länder bei der Zuteilung von Vakzinen verlassen. Das Präparat der chinesischen Firma Sinopharm hatte die WHO-Zulassung bereits am 7. Mai bekommen.



Länder, die keine eigene Regulierungsbehörde haben, nehmen die WHO-Entscheidung oft als Grundlage für ihre eigene Zulassung. Die EU, die USA und andere Länder prüfen Wirkstoffe eigenständig und entscheiden autark über eine Zulassung.

