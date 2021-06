Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben die Länder weltweit nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bislang rund zwei Milliarden Impfdosen an ihre Bürger verteilt. Nur 0,5 Prozent davon seien den Menschen in den ärmsten Staaten zugute gekommen, sagte der Leiter des internationalen Hilfsprogramms, Aylward, in Genf.

In diesen Ländern, viele davon in Afrika, lebten rund zehn Prozent der Weltbevölkerung. Rund 75 Prozent der Impfstoffe seien in nur zehn Länder gegangen. Den Großteil hätten sich China, die USA und Indien gesichert.



Aylward forderte Deutschland und andere Länder auf, die versprochenen Spenden von Impfdosen für arme Länder früher zu liefern. Die Vakzine würden in den nächsten Monaten gebraucht. Die Bundesregierung etwa hatte die Abgabe von 30 Millionen Dosen bis Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Zudem betonte Aylward, dass dem internationalen Hilfsprogramm gegen Covid-19 nach wie vor 16 Milliarden US-Dollar fehlten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 04.06.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 02.06.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 03.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.