Die Weltgesundheitsorganisation fordert reiche Staaten auf, Impfstoff gegen das Coronavirus an ärmere Länder zu spenden, bevor Kinder geimpft werden.

Generaldirektor Tedros sagte in Genf, er verstehe es, wenn einige Staaten nun auch Kinder und Jugendliche immunisieren wollten. Er bitte sie aber dringend, dies zu überdenken und die Impfdosen stattdessen über das System Covax an besonders benachteiligte Staaten abzugeben. Gegenwärtig müsse man befürchten, dass das zweite Jahr der Corona-Pandemie weitaus tödlicher werde als das erste, betonte der WHO-Chef. Besonders besorgniserregend sei die Lage in Indien.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.