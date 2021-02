Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ruft die Weltgesundheitsorganisation - WHO - zu neuen Spenden auf.

Nötig seien in diesem Jahr rund zwei Milliarden US-Dollar, sagte WHO-Chef Tedros in Genf. Damit würden weltweite Gesundheitsmaßnahmen finanziert, aber auch Kampagnen gegen Gerüchte und Falschinformationen gestartet.



Im vergangenen Jahr waren knapp 1,6 Milliarden Dollar zusammengekommen. Mit dem Geld wurden zahlreiche medizinische Nothilfeteams finanziert, epidemiologische Untersuchungen unterstützt und Schulungen für das Gesundheitspersonal durchgeführt, an denen fast fünf Millionen Menschen teilgenommen haben.

18.02.2021